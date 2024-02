Omroepen werken aan plan voor nazorg grensoverschrijdend gedrag

De omroepen binnen de NPO werken aan een plan om medewerkers te ondersteunen die behoefte hebben aan nazorg na grensoverschrijdend gedrag. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om mentale begeleiding, zegt Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO), het adviesorgaan waarin alle omroepen zich hebben verenigd.

Lock spreekt van een “verdrietige dag”, verwijzend naar de uitkomsten van het rapport van de Commissie-Van Rijn over wangedrag binnen de NPO. De commissie stelde vast dat dergelijk gedrag breed speelt bij de publieke omroep, maar dat daar niets of onvoldoende mee is gedaan. Drie op de vier medewerkers die zijn ondervraagd voor het onderzoek hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of zijn hier getuige van geweest.

De voorzitter van het CvO ziet het rapport van de commissie als een vorm van erkenning voor de mensen die melding deden van grensoverschrijdend gedrag. “Dat je erkenning vindt in dat jij niet de enige bent, dat je niet gek bent, maar dat het echt plaatsgevonden heeft en er iets moet veranderen. Dat veel mensen zich herkennen in het beeld van een onveilig werkklimaat, daar word je wel verdrietig van.”

Volgens Lock wordt nu gesproken over nazorg voor de groep mensen die last heeft of blijft houden van de gevolgen van wangedrag. “Samen met de omroepen en de NPO hebben we een plan klaarliggen, zodat we mensen die daar behoefte aan hebben, daarin kunnen faciliteren. Door hen bijvoorbeeld mentale begeleiding aan te bieden.”

De nadruk ligt in die aanpak op maatwerk, aldus Lock. “Dat betekent ook goed luisteren naar melders: wat hebben jullie nodig? Dat wij het niet invullen aan de voorkant, maar iemand de vraag stellen wat wij nu nog kunnen betekenen.” Wat Lock betreft kan die begeleiding afhankelijk van de behoefte van medewerkers zowel intern als extern geregeld worden.