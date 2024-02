Opnieuw slaat hond aan bij zoektocht naar vermisten in Rotterdam

Bij de zoektocht naar de twee vermisten na de explosie in Rotterdam heeft donderdag voor de derde keer een speurhond geblaft. Rond 17.00 uur sloeg een speurhond ook al aan, en een uur eerder blafte een hond op een andere plek tussen het puin, vertelde een politiewoordvoerder aan een ANP-verslaggeefster ter plaatse.

Na het aanslaan van de tweede hond werd weer gestart met puinruimen met behulp van een machine. Daarna zijn de honden opnieuw ingezet in de hoop de lichamen van de laatste twee vermisten aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid te vinden. De politie zegt mogelijk ook in de avond en nacht nog door te moeten zoeken.

De twee mannen die nog vermist zijn, waren collega’s bij een garagebedrijf, zo zei een broer van een van de twee eerder tegen het ANP. De politie-inzet richt zich op het zo snel mogelijk vinden van hen. Dat bevestigde ook locoburgemeester van Rotterdam Robert Simons donderdagmiddag. Hij was aanwezig om mensen “een hart onder de riem te steken” en zei nauw contact te hebben met de naasten.

Om te kunnen zoeken, moest het pand in Zuidwijk van buiten naar binnen en stukje voor stukje ontmanteld worden. Er was groot instortingsgevaar, verstevigen van de constructie was door de instabiliteit niet mogelijk. De woningen zijn inmiddels weg boven het middendeel waar de klap het grootst was en de lichamen vermoedelijk liggen.

Maandag zorgde een explosie, waarschijnlijk met gas en gevolgd door een brand, voor een enorme ravage bij het wooncomplex. Er raakten twee mensen gewond en drie mensen vermist. Een van de lichamen werd woensdag gevonden en geborgen. Dat gebeurde op eigen initiatief door familieleden.