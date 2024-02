Pia Dijkstra wordt minister voor Medische Zorg

Pia Dijkstra treedt als minister voor Medische Zorg toe tot het demissionaire kabinet. Zij is door haar partij D66 voorgedragen als opvolger van Ernst Kuipers, die vervroegd is opgestapt voor een tot dusver niet nader genoemde baan in het buitenland.

Dijkstra (69) neemt de onderwerpen over die Kuipers ook onder zijn hoede had, maar draagt niet de eindverantwoordelijkheid voor het hele ministerie van Volksgezondheid. Die blijft totdat een nieuw kabinet aantreedt in handen van minister Conny Helder.

Dijkstra was ruim tien jaar Tweede Kamerlid voor D66. Zij voerde onder meer het woord over volksgezondheid en medische ethiek. D66-leider Rob Jetten prijst haar als iemand met “een heel groot hart voor de zorg, de mensen die daar werken en de patiënten.”

Als parlementariër maakte de voormalige nieuwslezeres vooral naam met de Donorwet, de afschaffing van de verplichte bedenktermijn voor vrouwen die een abortus willen en de initiatiefwet ‘Voltooid leven’.

Via de Donorwet is geregeld dat alle inwoners bij overlijden automatisch orgaandonor zijn, behalve als men ervoor kiest om uitgeschreven te worden uit het donorregistratiesysteem. Op 1 januari 2023 is de verplichte minimale bedenktermijn van vijf dagen bij abortus vervallen.

De initiatiefwet voltooid leven, die levensbeëindiging voor mensen die hun leven voltooid achten mogelijk wil maken, is nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Dijkstra’s partijgenoot Anne-Marijke Podt heeft eind november een aangepaste initiatiefwet ingediend.