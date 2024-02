Rotterdam vergadert over overlast Feyenoordsupporters in wijk

De Rotterdamse gemeenteraad vergadert volgende week over klachten van bewoners in de wijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid. Ze hebben al tientallen jaren overlast van supporters in hun buurt op tijden dat Feyenoord een thuiswedstrijd in De Kuip speelt.

Het debat is aangevraagd door DENK-fractieleider Serkan Soytekin. “Ondanks verschillende klachten vanuit de wijk is de situatie niet gewijzigd. Plassen tegen hekken en gebouwen, parkeren op de stoep, dubbel parkeren of zelfs tegen het verkeer in rijden op zoek naar een lege plek. Het veroorzaakt naast veel overlast ook gevaarlijke situaties”, schrijft het raadslid.

Soytekin neemt er geen genoegen mee dat bewoners kennelijk “deze overlast maar moeten accepteren”. Volgens hem ontbreekt het aan voldoende handhaving. “Wanneer supporters op hun gedrag worden aangesproken, wordt dat niet gepikt. Deze evenementen mogen geen vrijbrief zijn om wijken te terroriseren en structureel overlast te veroorzaken. De inzet van politie en handhaving is al enorm bij de thuiswedstrijden van Feyenoord. De wijkbewoners zien echter geen concrete verbeteringen”, aldus Soytekin.

DENK pleit ervoor om te kijken naar de maatregelen die er nu zijn en naar mogelijk nodige extra maatregelen. Ook wil de partij de rol van de voetbalclub Feyenoord doorlichten en bespreken hoe is omgegaan met de klachten vanuit de wijk.