Rutte blijft ‘heel voorzichtig’ voorafgaand aan Oekraïnetop EU

Uit angst om zijn Hongaarse collega Viktor Orbán tegen de schenen te schoppen, blijft premier Mark Rutte “heel voorzichtig” in de aanloop naar de Europese top waarbij Europese regeringsleiders steun aan Oekraïne bespreken. Op vragen van de pers reageert de demissionaire minister-president in Brussel uiterst terughoudend. “In het belang van het komen tot een overeenstemming heeft het geen zin dat ik extra olie op het vuur gooi.”

Alle ogen zijn op de Hongaarse premier gericht. Hij is de enige van de 27 EU-regeringsleiders die de voor Oekraïne bestemde 50 miljard euro blijft blokkeren. Zo wil hij de hulp elk jaar kunnen tegenhouden. Rutte denkt, ook op basis van gesprekken die hij met Orbán heeft gevoerd, dat het kán lukken om er met alle 27 landen uit te komen. Het is “ondenkbaar” dat het geld niet naar Oekraïne gaat, maar tegelijkertijd wil Rutte ook niet vooruitlopen op een scenario waarin een akkoord wordt bereikt zónder Hongarije.

Dat maakt de onderhandelingen op de top uiterst “gevoelig en ingewikkeld”, zegt Rutte. Zijn voorzichtige houding viel ook de internationale pers op, die opmerkte dat de Nederlandse premier zich wel erg diplomatiek uitte.

Of Rutte het niet frustrerend vindt dat Hongarije in zijn eentje zorgt dat alle andere 26 regeringsleiders ook weer naar Brussel moeten komen voor een extra EU-top? Rutte reageert hierop laconiek. “Nederland heeft ook weleens een keer hele shows moeten laten optuigen. Ik herinner me 2020, het coronaherstelfonds. Toen hebben we hier door Nederland ook vier dagen gezeten. Gelukkig maar, dat heeft tot goede uitkomsten geleid”.

Wel gaf Rutte aan dat het ook in Orbáns belang is dat er een akkoord komt. Maar op geopperde dreigementen om de Hongaarse economie te treffen, wilde Rutte niet ingaan. “Ik snap de vraag”, aldus Rutte. “Die zou ik ook stellen. Maar ik moet hem niet beantwoorden.” Opmerkingen van zijn kant komen dan immers “ook weer in de internationale pers”, reageerde hij.