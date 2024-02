Tijd dat Van Nieuwkerk weer aan de slag gaat, vindt RTL

Het is tijd dat Matthijs van Nieuwkerk weer aan het werk gaat als presentator, vindt zijn nieuwe werkgever RTL. Volgens de commerciële zender heeft Van Nieuwkerk zijn fouten als presentator van DWDD “publiekelijk erkend, excuses gemaakt en zelfreflectie getoond” en heeft hij nieuwe inzichten gekregen over zijn gedrag. “Nu is het tijd dat hij met die nieuwe inzichten weer aan de slag kan als presentator.”

RTL reageert daarmee op de publicatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn, dat onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep. Het onderzoek werd mede ingesteld na een publicatie van de Volkskrant over wangedrag op de werkvloer bij DWDD, het vaste programma van Van Nieuwkerk bij de NPO.

De commissie stelt in het rapport vast dat de gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij DWDD geen incidenten waren. In gesprekken met de commissie gaven vrijwel alle medewerkers aan nadelige gevolgen te hebben overgehouden aan hun tijd bij het programma van BNNVARA. Onder meer mentale klachten zoals depressie en burn-out werden genoemd, maar ook fysieke klachten zoals hoofdpijn en slaapproblemen.

“De inzichten die Matthijs heeft opgedaan het afgelopen jaar en de gesprekken die hij heeft gevoerd, onder anderen met melders, hebben bij hem een nieuw bewustzijn gebracht over zijn rol en gedrag”, aldus RTL. Van Nieuwkerk werkt sinds begin dit jaar voor de zender. In het najaar van 2022 stopte hij met presenteren nadat het Volkskrant-onderzoek werd gepubliceerd.

Van Nieuwkerk bood zelf donderdag opnieuw zijn excuses aan voor zijn “aandeel in de werkcultuur achter de schermen” bij De Wereld Draait Door. Volgens RTL zijn de ervaringen en aanbevelingen in het rapport niet alleen leerzaam voor de NPO, maar voor de hele mediawereld. “De top voorop.”

Het besluit van RTL om Van Nieuwkerk in te lijven voordat de Commissie-Van Rijn klaar was met het onderzoek, kwam zowel de presentator als de zender op kritiek te staan. Programmadirecteur Peter van der Vorst gaf eerder aan dat alle adviezen over de werkcultuur in Hilversum opgepakt worden. Ook zei hij dat het lang duurde voordat het rapport er was.