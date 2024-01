Twee aanhoudingen bij plek explosie Rotterdam

Twee mannen zijn woensdagavond aangehouden op de plek in Rotterdam waar maandag een explosie was, laat een politiewoordvoerder aan het ANP weten. Ze probeerden langs of over de hekken te klimmen waarmee het gebied is afgezet.

Een deel van de omstanders ging de confrontatie aan met de ME en de politie uit onvrede over de ontmantelingswerkzaamheden. “We hebben gesprekken gevoerd met de familie en ze uitgelegd dat we dezelfde prioriteit hebben, namelijk het terugvinden van de slachtoffers. Een groot deel begreep dat, maar sommigen niet toen de werkzaamheden werden hervat”, aldus de woordvoerder die zegt dat er “alle begrip is voor de emoties” die leven bij de familie.

Eerder woensdagavond werd het werk stilgelegd op de plek aan de Schammenkamp om onrust en rumoer. Na een gesprek met de familie werd dat hervat, maar liep het toch even uit de hand en moest de politie rond 23.15 uur ingrijpen. Inmiddels is de rust wedergekeerd. De politiewoordvoerder verwacht dat de werkzaamheden, die het gebied veilig genoeg moeten maken om te betreden, nog de hele nacht duren.

In het gebouw brak maandag brand uit na een explosie. Er worden nog twee mensen vermist. Een derde vermiste werd eerder woensdag geborgen nadat familieleden het lichaam hadden ontdekt.