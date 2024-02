Vierde verdachte opgepakt voor explosie Almere eind december

Een 17-jarige jongen uit Amsterdam is aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie in Almere-Stad op 27 december. De ontploffing veroorzaakte grote schade aan de voorgevel van een galerijflat aan de Bolacaciahof in de Parkwijk.

De jongen is de vierde verdachte die in verband hiermee is aangehouden. De afgelopen periode werden al een 33-jarige man uit Rotterdam, een 16-jarige Almeerse jongen en een 16-jarige Amsterdammer opgepakt.

Na het incident besloot de burgemeester een woning aan de Bolacaciahof voor twee weken te sluiten. Dat werd op 11 januari met nog eens vier weken verlengd, met het oog op de veiligheid van de omwonenden.

In Almere zijn de laatste tijd geregeld explosies. De meest recente was in de nacht van woensdag op donderdag op de Klimtstraat, in de wijk Tussen de Vaarten Zuid. Die richtte veel materiële schade aan, zegt de politie. In december waren er explosies bij woningen aan het Freyjaplantsoen, aan de Valetaweg en aan de Kornwierde.