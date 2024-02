Boeren blokkeren in België grensovergangen met Nederland

Protesterende boeren blokkeren in de nacht van donderdag op vrijdag op Belgisch grondgebied meerdere grensovergangen met Nederland. De grensovergang van de A67 bij Eersel, die van de A16 bij Hazeldonk en die van de A4 bij Markiezaat zijn aan Belgische zijde afgesloten, melden Nederlandse en Belgische verkeersdiensten. De meeste actievoerders komen uit België, maar een aantal Nederlandse boeren heeft zich bij de protesten bij Eersel aangesloten, zegt een ANP-fotograaf ter plaatse.

Bij Eersel reden rond 23.30 uur meer dan vijftig tractoren vanaf een parkeerplaats net over de grens de E34 op, het Belgische deel van de A67. Ze hebben vuren aangestoken langs de weg en roepen in speeches op om de blokkade enkele dagen vol te houden. Vanuit Bergeijk zijn Nederlandse trekkers met boeren naar de grensovergang gereden om zich bij de Belgen aan te sluiten. Volgens de initiatiefnemer gaat het om zo’n 30 à 35 Nederlanders die met de Belgische boeren sympathiseren.

De ANWB en Rijkswaterstaat meldden donderdagavond op hun websites dat ook de A76 tussen de Belgische grens en het Limburgse Geleen in beide richtingen deels dicht was, maar rond 01.00 uur lijkt het verkeer daar gewoon door te rijden. Ook volgens het Vlaams Verkeerscentrum is de weg daar open.