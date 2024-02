Boeren protesteren met veertig trekkers bij provinciehuis Utrecht

Een groep boeren met veertig trekkers heeft vrijdagavond het provinciehuis in Utrecht bezocht. Ze boden een brief aan met belangrijke actiepunten aan de commissaris van de Koning Hans Oosters. Die heeft volgens zijn woordvoerster toegezegd de brief over te brengen aan demissionair landbouwminister Piet Adema en de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk van Natuur en landbouw.

Volgens RTV Utrecht kwamen de meeste boeren uit het oosten van de provincie, uit de omgeving van Woudenberg en Renswoude. Na afloop is volgens de omroep een lading mest achtergelaten bij de ingang van het provinciehuis.

Eerder vrijdag bezochten boeren met trekkers de provinciehuizen van Noord-Brabant en Drenthe. Op het provinciehuis in Den Bosch uitten de Brabantse boeren hun zorgen over de stapeling van regels waar ze mee te maken hebben.