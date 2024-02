Boerenblokkade grensregio volgens expert grootste van laatste weken

De boerenblokkades op de grensovergangen tussen Nederland en België lijken internationaal gezien de schadelijkste te worden van de afgelopen weken. Volgens internationaal expert Elmer de Bruin van transportvereniging TLN zijn de geblokkeerde wegen tussen Rotterdam en Antwerpen ook Europees gezien belangrijke verkeersaders doordat ze de grote havens van de twee steden verbinden. De branchevereniging wil dat de politie de boeren van de weg haalt.

De schade voor de transportsector loopt door de blokkades flink op. Inclusief de verstorende protesten in Duitsland en Frankrijk van de afgelopen weken zijn de extra kosten voor vervoersbedrijven al in de honderdduizenden euro’s gelopen, schat De Bruin. “Een stilstaande vrachtwagen kost ongeveer 100 euro per uur aan onder meer extra loon en verzekering. En met een rit uit het zuiden van Frankrijk is regelmatig tien tot vijftien uur vertraging opgelopen.”

Vertragingen van vrachtwagens leiden ook tot problemen verder in de keten. “In de haven werken ze bijvoorbeeld met een strak tijdschema voor het laden en lossen van containers. Dat komt hierdoor ook in gevaar.” Ook kunnen schappen in Nederland komend weekend volgens de expert deels leeg raken als de blokkade aanhoudt. In België zijn winkels vrijdag al niet helemaal bevoorraad.

De Bruin heeft niet het gevoel dat de A4, A16 en A67 in de grensregio weer snel open zullen zijn. “Maar dit moet echt niet het hele weekend nog duren, zoals de boeren wel van plan zijn. Wij hebben hier financieel heel veel last van. We zijn al in overleg met het ministerie en hebben gehoord dat de top van het ministerie het heel goed in de gaten houdt. We snappen de overweging om niet te willen escaleren, maar we hopen toch dat er zo snel mogelijk wordt opgetreden.”