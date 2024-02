Derde slachtoffer explosie Rotterdam waarschijnlijk 33-jarige man

Het lichaam dat vrijdag onder het puin vandaan is gehaald bij het door een explosie getroffen gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, is nog niet geïdentificeerd. Maar volgens de politie wijst alles erop dat het lichaam van de 33-jarige man is die nog wordt vermist. Dat meldde de politie vrijdag op een persconferentie waar ook de gemeente en het Openbaar Ministerie aan deelnamen.

Het derde slachtoffer werd vrijdag om 05.30 uur gevonden. Bij daglicht deden forensisch rechercheurs nader onderzoek, geholpen door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Na de explosie, waar een felle brand op volgde, waren in totaal drie mensen vermist. Woensdag werd een eerste stoffelijk overschot van een 43-jarige man gevonden, donderdagavond werd een tweede lichaam van een 22-jarige man onder het puin vandaan gehaald.

De explosie en brand waren maandag. De ravage bij het complex was enorm. Locoburgemeester Robert Simons sprak van een inferno en betuigde namens de gemeente zijn medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers. “Ook voor de buurtbewoners was het een ramp. Een aantal van hen is dakloos geworden. Vanaf het begin is alles in het werk gesteld om iedereen weer een dak boven het hoofd te geven.” Dat laatste is volgens de locoburgemeester gelukt.