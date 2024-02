Gemoedelijke sfeer boerenblokkade A67 bij Eersel

Bij de grensovergang van de A67 niet ver van Eersel, bij het Belgische Arendonk, heerst een gemoedelijke sfeer. Er staan enkele tientallen tractoren met actievoerende boeren, gadegeslagen door vier of vijf Belgische politieagenten. Zo’n vijftien tot twintig Nederlandse boeren hebben zich uit solidariteit bij de Belgische actievoerders aangesloten. Ze komen bijna allemaal uit Limburg, uit de omgeving Weert en Kelpen.

Ze zijn van plan om nog enkele dagen te blijven. Om de kou te weerstaan hebben ze enkele grote vuren ontstoken, waar omheen plastic stoeltjes staan met boeren die van een worstenbroodje en een broodje gezond genieten. Het is rond de middag, enkele Limburgers wachten op aflossing. Ze hebben de hele nacht hier doorgebracht en nauwelijks geslapen. Ze willen naar huis, want daar wacht het vee op hen, zegt een van hen, de 25-jarige Johan. Hij heeft een varkensbedrijf in Kelpen.

“Ik ben al van donderdagochtend 08.00 uur in de weer”, vertelt hij. “Een lekker bed is nu wenselijk. De boeren benaderen de toegestroomde media met enige argwaan, maar lichten graag toe waarom ze hier staan. “De Belgen hebben ons bij onze acties geholpen, nu zijn wij er om hen te helpen”, zegt een jonge boer uit Nederweert-Eind. “We krijgen straks een nieuw kabinet”, vult Johan aan. “Met dit soort acties laten we zien: houd rekening met ons. We hebben een stok achter de deur!”

Rachelle (23) uit Kerkdriel en haar vriend melkveehouder Job (25) uit Weert benadrukken dat ze niet alleen uit solidariteit zijn gekomen. “Ook voor onszelf”, aldus Rachelle. Ook zij hebben nauwelijks geslapen. “Een kwartiertje”, zegt Job. “We hebben de verwarming in de tractor aangezet. Zo koud!” De actie noemt hij mooi en nodig. “We doen dit niet voor onze lol. Met de huidige regels kunnen we niet verder boeren. Het zogenaamde stikstofprobleem is alleen bedoeld om ons onze grond af te pakken, zodat ze daarop kunnen bouwen, zonnepanelenparken kunnen neerzetten, of industrie vestigen.”

De kleine binnenwegen tussen België en Nederland slibben intussen dicht door verkeer dat niet verder kan over de A67. “Ik snap dat de burger dit niet fijn vindt”, zegt Job. “Maar die burger moet eens beseffen waar zijn voedsel vandaan komt.”