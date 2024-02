Inzamelingsactie voor bewoners Rotterdam-Zuid na explosie

Via de website GoFundMe is een inzamelingsactie gestart voor de mensen die door de explosie in Rotterdam-Zuid hun huis of spullen kwijt zijn. Het streefbedrag van de actie, die volgens de beschrijving een initiatief is van de lokale bevolking, is 100.000 euro.

“Na de explosie staan talloze gezinnen, kinderen en individuen voor een ontmoedigende uitdaging: het opnieuw opbouwen van hun leven na het verlies van huizen en dierbare bezittingen”, schrijven de initiatiefnemers op de inzamelingspagina. “Als lokale bevolking, willen wij niet aan de zijlijn blijven staan.” De oproep is ondertekend door ‘sv Charlois’.

Vrijdagochtend was ruim 3200 euro opgehaald. Het ingezamelde is bestemd “voor noodhulp aan degenen die het meest behoeftig zijn”, aldus de initiatiefnemers.

Bij de explosie en brand van maandag raakten tientallen woningen zwaar beschadigd. Ook raakten drie mensen vermist. Woensdag en donderdag werden twee lichamen gevonden, vrijdag vroeg in de ochtend is vermoedelijk het lichaam van een derde slachtoffer ontdekt.