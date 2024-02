Multinationals moeten wereldwijd betaald winstbelasting opgeven

Grote multinationals moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen, zo heeft het kabinet vrijdag besloten. De verplichting geldt voor bedrijven die in meerdere landen zijn gevestigd en een netto-omzet hebben van meer dan 750 miljoen euro.

De verplichte jaarlijkse openbaarmaking vergroot de transparantie over de belasting die multinationals wereldwijd betalen, zegt het kabinet. “Het moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst maken”, stelt het in een schriftelijke verklaring.

Middelgrote bedrijven en grote dochterondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, maar waarvan het moederbedrijf buiten de Europese Unie is gevestigd, moeten voortaan een verslag publiceren over de winstbelasting van het hele concern waarvan zij onderdeel zijn. Die verplichting geldt voor moederbedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro.

Met deze maatregelen implementeert het kabinet een Europese richtlijn die is bedoeld om belastingontwijking te bestrijden.

De verplichting geldt vanaf boekjaren die starten op of na 22 juni 2024. Voor de meeste bedrijven betekent dit dat zij uiterlijk 31 december 2026 voor het eerst een verslag openbaar moeten maken, over het boekjaar 2025.