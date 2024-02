Nog verschillende wegen dicht bij grens België door boerenprotest

Ook vrijdagochtend zijn nog verschillende grensovergangen met Nederland geblokkeerd door Belgische boeren. In de nacht van donderdag op vrijdag, vlak voor middernacht, wierpen protesterende boeren aan de Belgische kant de eerste blokkades op.

Vrijdag rond 06.30 uur zijn er nog blokkades op de A4 tussen Bergen op Zoom en Antwerpen, de A16 tussen Breda en Antwerpen en de A67 tussen Eindhoven en Antwerpen, meldt een woordvoerder van de ANWB. Rijkswaterstaat heeft de snelwegen op een logisch punt in Nederland al afgesloten in verband met de blokkades, zodat verkeer nog wel goed weg kan komen, vertelt de woordvoerder verder.

Omrijden kan onder meer via Limburg over de A2 tussen Maastricht en Luik, de A76 tussen Stein en Maasmechelen en de Westerscheldetunnel, de N62. De ANWB waarschuwt wel voor flink wat extra reistijd voor weggebruikers die last hebben van de afsluitingen. “Maar tijdens de vrijdagochtendspits is het nooit druk. Vooral voor de logistieke sectoren kan het heel vervelend zijn.”

Lokaal kunnen de blokkades ook leiden tot extra verkeer op de weg, waarschuwt hij verder. Vooral vanuit België staat het volgens de ANWB vast voor de afsluitingen, in Nederland nauwelijks. Alleen bij Zundert, naast de A16 ziet de ANWB vrijdagochtend vroeg veel sluipverkeer de grens overgaan vanuit Nederland.