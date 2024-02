NVWA sluit distributiecentrum voor voedsel in Zaandam om muizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een distributiecentrum voor voedsel in Zaandam gesloten vanwege een muizenplaag. Een woordvoerder bevestigt dat nieuws na berichtgeving van de Zaanse nieuwssite De Orkaan en het Noord-Hollands Dagblad. Volgens die regionale media gaat het om een distributiecentrum van onlinesupermarkt Picnic.

De NVWA wil de naam van het bedrijf niet noemen. Het pand is tijdelijk gesloten omdat de muizenoverlast “een nogal onhygiënische situatie” oplevert, aldus de woordvoerder. Muizen zijn incontinent, legt hij uit, wat betekent dat ze al lopend plassen. “Dat is een risico voor de voedselveiligheid.”

Het bedrijf moet nu zorgen dat de muizen verdwijnen en het moet maatregelen nemen om te voorkomen dat ze weer terugkomen. “Dus alle gaten en kieren dichten.” Daarna moeten alle producten die opgeslagen lagen worden bekeken. Eten zonder verpakking of met een “doordringbare verpakking” moet worden weggegooid. Eten dat bijvoorbeeld in glas of blik zit mag blijven, maar moet wel worden schoongemaakt. Ook moet het hele pand zelf grondig worden gereinigd. Daarna komt de NVWA opnieuw langs om te kijken of de hygiëne weer op orde is en pas dan mag het bedrijf weer open.

Hoe lang dit alles duurt, is afhankelijk van het bedrijf zelf, zegt de NVWA-woordvoerder. Picnic zelf was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.