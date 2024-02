Omwonenden deden melding van gaslucht voor explosie Rotterdam

Buurtbewoners hebben voorafgaand aan de explosie in Rotterdam gemeld dat ze een gaslucht roken. Dit zei de plaatsvervangend hoofdofficier van het OM tijdens de persconferentie over de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Er is na de meldingen een meting geweest waar niets uitkwam. Of deze meldingen zijn gedaan op de dag van de explosie zelf, afgelopen maandag, kon ze niet zeggen.

“Er is gemeten, maar er werd niets aangetroffen”, legt de hoofdofficier uit. “Ik kan niet zeggen wanneer dat is geweest.”