Puin weggehaald rond vindplaats resten na explosie Rotterdam

Forensisch rechercheurs zijn vrijdagochtend samen met specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) puinstukken aan het ruimen in de buurt van de vermoedelijke resten die zijn gevonden van een derde slachtoffer van de explosie in Rotterdam. Sommige puinstukken worden meegenomen voor nader onderzoek, mogelijk om te bepalen wat de explosie heeft veroorzaakt, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse.

De politie meldde vrijdagochtend dat rond 05.30 uur onder brokstukken vermoedelijk het lichaam van een derde slachtoffer was gevonden. Toen liet de politie weten dat vanaf 08.30 uur, bij daglicht, nader onderzoek zou plaatsvinden. Dat werd wat later; de politie meldde om iets na 09.00 uur dat de rechercheurs en specialisten “zojuist” zijn begonnen.

Of de gevonden resten van het laatste nog vermiste slachtoffer zijn, is nog onduidelijk. Een politiewoordvoerder gaf eerder aan dat het lichaam niet helemaal zichtbaar is en nog moet worden vrijgemaakt. Waarschijnlijk is slechts een deel van een lichaam gevonden.

De explosie en daaropvolgende felle brand in het gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid was maandag. Drie mensen werden erna vermist. Woensdag werd een eerste lichaam gevonden, donderdag een tweede.