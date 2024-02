Van der Plas begrijpt protesterende boeren bij grens ‘heel goed’

Caroline van der Plas zegt dat ze heel goed begrijpt waarom protesterende boeren grensovergangen met België hebben geblokkeerd. In de uitzending van Goedemorgen Nederland weigert de BBB-leider de boeren op te roepen om hun blokkade op te heffen. “Kijk, alles wat strafbaar is, dat is strafbaar en dat moet gehandhaafd worden”, zegt ze wel.

“Het is echt tijd dat er wat gedaan wordt aan die regels”, zegt Van der Plas over Europese wetgeving die volgens haar boeren in de problemen brengt. Ze vindt bijvoorbeeld dat de agrariërs veel te veel moeten betalen om hun mest af te voeren.

De politica wil niet ingaan op de formatiegesprekken met PVV, VVD en NSC. Wel noemt ze het “geen geheim” dat haar partij zich hard maakt voor “regels die langjarig werkbaar zijn”.

De A67, de A16 en de A4 zijn vrijdagochtend in beide richtingen afgesloten door demonstraties aan de Belgische kant van de grens. Rijkswaterstaat raadt automobilisten die naar België moeten om hun reis waar mogelijk uit te stellen.