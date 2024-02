Van Rijn: aanbevelingen gelden ook voor commerciële zenders

De aanbevelingen van de Commissie-Van Rijn uit het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep zijn ook van toepassing op de commerciële zenders. “Ik ben er zeker van dat het bouwstenen betreft die ook zeer in het belang zijn van de commerciële omroep”, zei voorzitter van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) Martin van Rijn donderdag in het NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen.

Of RTL, de nieuwe werkgever van Matthijs van Nieuwkerk, zich er iets van aan moet trekken na uitlatingen van BNNVARA-baas Suzanne Kunzeler over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag van de presentator, weet Van Rijn niet. “Wij doen aanbevelingen die voor iedereen gelden en de werkgever moet afwegen wat dat betekent. Daar doen wij geen uitspraken over. Wij zijn niet de werkgever, wij zijn ook niet de rechter en ook niet de politie.”

Eerder donderdag zei Kunzeler tegen de Volkskrant dat er meldingen binnen zijn gekomen van ernstigere misdragingen van Van Nieuwkerk dan alleen verbale uithalen. RTL wilde daar donderdagavond niet op reageren en liet het bij een eerdere verklaring. Volgens de commerciële zender heeft Van Nieuwkerk zijn fouten als presentator van DWDD “publiekelijk erkend, excuses gemaakt en zelfreflectie getoond” en wordt “het tijd dat hij weer aan de slag kan als presentator”.

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst gaf eerder aan dat alle adviezen over de werkcultuur in Hilversum opgepakt worden.