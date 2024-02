Veertien jaar cel voor doodsteken Britse toerist Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 24-jarige Nongo B. conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot veertien jaar cel voor het doodsteken van de Britse toerist Danny Castledine (22). Het slachtoffer werd in de nacht van 31 mei op 1 juni 2022 in het centrum van Amsterdam met veel geweld van het leven beroofd.

Verdachte B., afkomstig uit België, werd in de ochtend van 1 juni 2022 aangehouden in Amsterdam-Buitenveldert. Hij verkeerde in verwarde toestand. Zijn kleding en schoenen zaten onder het bloed, dat na onderzoek van Castledine bleek te zijn.

Tijdens de rechtszitting twee weken geleden verklaarde B. dat hij zich de steekpartij niet kan herinneren. Hij zou onder invloed van medicijnen en drugs zijn geweest ten tijde van het extreme geweld.

B. en slachtoffer Castledine waren elkaar in de Amsterdamse binnenstad tegengekomen en trokken enige tijd met elkaar op. Waarom hun samenzijn uiteindelijk leidde tot de dodelijke geweldsuitbarsting is onduidelijk gebleven.