Voorman Farmers Defence Force: tot dinsdag wilde acties

Farmers Defence Force zegt dat protesterende boeren tot dinsdag wilde acties houden, zoals momenteel in de grensregio met België gebeurt. In een video vanuit België zegt voorman Mark van den Oever dat dinsdag de vertegenwoordigers van FDF bijeenkomen om een grote landelijke actie voor te bereiden.

“Hebben we in Nederland de winterslaap uit?” vraagt Van den Oever zich af. Hij waarschuwt zijn achterban dat ze komend jaar tienduizenden euro’s moeten inleveren en geen inkomsten overhouden. “Zo niet, dan zul je toch in actie moeten komen. Anders moet je volgend jaar alleen maar ploeteren en met haspels zeulen en aan koeientepels trekken en dat voor helemaal niets”, aldus de voorman van FDF.

Dinsdag komen regiobestuurders van FDF en de leiders van de trekkergroepen bij elkaar om de actie af te stemmen. Het protest zou volgend weekend plaatsvinden. Van den Oever zegt zich daarbij te willen richten op demissionair landbouwminister Piet Adema en Tweede Kamerlid Harm Holman van de partij Nieuw Sociaal Contract.

Vrijdagavond organiseert Farmers Defence Force in Friesland een boerenprotest dat om 20.00 uur begint. FDF roept op om op verschillende plekken langs de A7 te verzamelen, zoals de carpoolplaatsen bij de Afsluitdijk, Bolsward, Sneek, Joure, Heerenveen en Drachten.