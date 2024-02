Wachtlijsten bij IND langer, 77.000 mensen wachten op besluit

De wachtlijst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor mensen die wachten op een beslissing over hun asielaanvraag, is vorig jaar langer geworden. Eind vorig jaar wachtten bijna 50.000 mensen die asiel hebben aangevraagd op een beslissing van de IND. Daarbovenop wachtten toen circa 27.000 nareizigers op een besluit. Dat meldt de IND vrijdag.

Eind 2022 ging het om 35.790 asielaanvragers en 18.000 nareizigers die wachtten op een beslissing van de IND. Bij de 50.000 van eind vorig jaar gaat het in 45.000 gevallen om mensen die in de algemene asielprocedure zaten, en in 5000 gevallen om mensen uit veilige landen of voor wie de Dublinprocedure van toepassing is. Bij die procedure moet een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland beslissen over de asielaanvraag, bijvoorbeeld als iemand daar voor het eerst asiel heeft aangevraagd.

Of de wachtlijst eind vorig jaar een record was, kon een woordvoerder niet direct zeggen. De toename komt volgens de IND doordat het aantal aanvragen al langere tijd veel hoger is dan waarvoor de IND is ingericht. In totaal behandelde de dienst vorig jaar bijna 35.000 asielaanvragen, zo’n 8500 beslissingen meer dan aanvankelijk gepland. In de algemene en verlengde asielprocedure ging het inwilligingspercentage omlaag van 78 procent in 2022 naar 62 procent in 2023.

De drukte was ook merkbaar op andere vlakken, aldus de IND. Zo werden bijna twee keer zoveel gerechtelijke procedures over verblijf gevoerd als in 2022. De IND betaalde vorig jaar 11,3 miljoen euro aan dwangsommen voor ingebrekestellingen en zogenoemde beroepen niet tijdig beslissen. In totaal ontving de IND 28.670 ingebrekestellingen in 2023, tegenover 19.830 een jaar eerder.

In december werd aangekondigd dat de wettelijke beslistermijn voor asielaanvragen in 2024 verlengd is van zes maanden naar vijftien maanden, geeft de dienst verder aan. “Aanvragers moeten geregeld langer wachten dan de verlengde wettelijke termijn, waardoor het aantal ingebrekestellingen en dwangsommen naar verwachting komend jaar verder oploopt”, meldt de IND.