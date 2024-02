Weerwind regelt snel 17 extra plekken voor zwaarste criminelen

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) gaat op korte termijn extra capaciteit toevoegen in gevangenissen voor de zwaarste criminelen. Het gaat om zeventien plekken in Sittard, zei Weerwind na afloop van de ministerraad. “Zo wil ik alle criminelen in dit land spreiden. Ik wil ze niet bij elkaar houden en clusteren.”

Vanwege de veiligheidsrisico’s die de zwaarste criminelen met zich meebrengen, is het volgens Weerwind belangrijk dat zij zoveel als mogelijk verspreid worden gedetineerd. Ook wil de bewindsman hiermee voorkomen dat zij binnen de gevangenis crimineel handelen kunnen voortzetten.