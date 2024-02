Alle vele honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn van de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag verwijderd. De weg is weer vrijgegeven.

Door de actie kon het verkeer de stad niet in of uit op de plek van de demonstratie. De actievoerders gingen rond 13.00 uur de weg op, en drie kwartier later greep de politie in.

De klimaatactivisten demonstreerden tegen overheidssteun voor de fossiele industrie.