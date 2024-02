ANWB: A67 blijft tot zondagavond dicht om schade door boerenacties

De A67 blijft waarschijnlijk tot zondagavond afgesloten vanwege schade aan het wegdek die is veroorzaakt door actievoerende boeren, meldt de ANWB. De demonstranten blokkeerden de afgelopen dagen de grensovergang bij het Brabantse Eersel en bouwden onder meer kampvuren. Rijkswaterstaat kan niet bevestigen dat de weg zo lang dicht blijft.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat inspecteurs op dit moment de A67 bekijken en zegt later meer informatie te hebben over de staat van de weg. “Ik hoop daarna meer te weten over hoe lang de snelweg afgesloten blijft.”

De actie op de A67 begon rond middernacht in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook de grensovergangen op de A4 bij Bergen op Zoom en de A16/E19 bij Hazeldonk werden door Nederlandse en Belgische boeren afgesloten. Zaterdagochtend zijn de actievoerders op de A67 vertrokken, maar de weg werd niet vrijgegeven. De twee andere blokkades werden al eerder opgeheven. Die wegen zijn wel weer opengesteld voor het verkeer.