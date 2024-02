Blijf volhouden, zegt Gommers tegen actievoerders bij Chemours

Blijf volhouden. Die boodschap heeft Diederik Gommers meegegeven aan de actievoerders die iedere zaterdagochtend voor de toegangspoort van de Chemours-fabriek in Dordrecht staan. “We moeten dit met elkaar blijven doen voor onze kinderen”, aldus de bekende ic-arts van het Erasmus MC, die zaterdag als “bezorgde omwonende” meedeed aan de wekelijkse actie.

“Ik schaam me een beetje dat ik hier pas voor het eerst ben en jullie hier al tweehonderd keer hebben gestaan”, zei Gommers tegen Kees van der Hel en Joop Keesmaat, actievoerders van het eerste uur. Al jaren komen deze inwoners van Sliedrecht op zaterdag met een groepje naar de overkant van de rivier Beneden-Merwede. Voor het gesloten hek van Chemours strooien ze dan met PFAS vervuilde grond uit.

Gommers woonde de tweehonderdste editie bij. “Twintig jaar geleden zijn we hier gaan wonen, aan de andere kant van de rivier, omdat we dachten dat het een mooie en gezonde omgeving was.” Natuurlijk wist de arts toen van de industrie in de buurt. “De overheid is er om burgers te beschermen, via vergunningen en het houden van toezicht. Maar hier zijn de vergunningen eigenlijk op een oneerlijke manier verkregen”, aldus Gommers, doelend op de berichten dat Chemours jarenlang informatie over de schadelijkheid van de gebruikte stoffen heeft verzwegen.

De fabriek kon zo geruime tijd grote hoeveelheden hiervan uitstoten, waardoor de omgeving vervuild raakte met PFAS. Omwonenden wijzen ook naar Chemours als oorzaak van hun gezondheidsklachten, zoals kanker. Een directe link is volgens Gommers nog niet te leggen. Hij wijst op onderzoeken die de GGD in de regio heeft gedaan. “Maar wat wel heel duidelijk is, is dat kinderen een verminderde afweer hebben en minder goed op vaccinaties reageren. We moeten het doen voor onze kinderen.”

Voorafgaand aan de ‘jubileumactie’ verstuurde Chemours een statement. Het bedrijf zegt daarin “hetzelfde doel” na te streven als de demonstranten. Volgens Chemours is dat “de emissies verminderen”, terwijl de groep “nul uit de pijp” wil. Dat kost tijd, zegt het bedrijf. Chemours benadrukt dat het “op verantwoorde wijze” materialen produceert die “een essentiële rol spelen in onze samenleving”, zoals medische toepassingen. Wat Gommers betreft, moet dat zo snel mogelijk gebeuren zonder schadelijke stoffen. “Vroeger werd in de bouw asbest gebruikt, tot we erachter kwamen dat dit slecht is voor de gezondheid. Hetzelfde geldt nu voor PFAS. Laat ze daar maar iets anders voor vinden.”