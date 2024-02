Boeren in Noord-Holland op de A7 richting Afsluitdijk

Tientallen trekkers en auto’s zijn zaterdagavond bij Hoorn de A7 opgegaan en rijden met een slakkengang van ongeveer 15 kilometer per uur richting de Afsluitdijk, meldt een woordvoerster van de politie aan het ANP. Ze krijgen begeleiding van de politie. “Ons doel is de actie zo veilig mogelijk te beëindigen”, aldus de politie die zegt in gesprek te zijn met de actievoerders.

Een woordvoerster van Farmers Defence Force laat weten dat de boerenorganisatie niet achter de actie zit. Zij denkt dat het om een groep gaat die zelfstandig een actie heeft opgezet.

Vrijdagavond blokkeerden boeren de A7 bij Hoorn enkele uren. De snelweg werd toen in beide richtingen door tientallen tractoren afgesloten.