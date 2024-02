Eerste klimaatactivisten aangekomen bij Utrechtsebaan (A12)

In de buurt van de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag zijn zaterdagmiddag de eerste klimaatactivisten aangekomen, ziet een ANP-verslaggeefster. Enkelen hebben zich verzameld bij een tent van Extinction Rebellion, de organisatie achter het protest.

Ook op het Malieveld er vlakbij staan plukjes mensen langs de weg. De bedoeling is dat later op zaterdag de Utrechtsebaan (A12) wordt geblokkeerd, zoals XR al vele malen eerder deed. Op die locatie is ook al veel politie op de been.

De activisten protesteren tegen overheidssteun voor de fossiele industrie.

Bij deze editie van het klimaatprotest lopen de activisten rond het middaguur vanuit verschillende plekken in de stad “in langzaam tempo” een mars op openbare wegen richting de A12, verklaarde XR eerder. Vele honderden zijn onderweg. De verwachting is dat ze rond 13.00 uur de A12 op gaan.