Festivaltickets voor Lowlands in kwartier uitverkocht

De kaarten voor het festival Lowlands waren zaterdag binnen een kwartier uitverkocht. Een woordvoerder van organisator MOJO heeft een bericht van RTL bevestigd. Het was geen recordtijd, maar “het was wel weer ontzettend snel gedaan”, stelt hij.

Op het hoogtepunt wachtten digitaal 130.000 mensen op een kaartje. De prijs van de tickets is dit jaar verhoogd naar 325 euro. Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg noemde dit bij BNR recent onvermijdelijk, door de stijgende kosten van artiesten en lonen.

Hoofdacts zijn dit jaar onder andere Queens of the Stone Age en Goldband. Lowlands vindt 16, 17 en 18 augustus klaar in Biddinghuizen.