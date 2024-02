GroenLinkser Eickhout een van de ‘lijsttrekkers’ Europese Groenen

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wordt een van de twee aanvoerders van de campagne voor de Europese verkiezingen voor de Europese Groenen. Hij is samen met de Duitse Terry Reintke gekozen als zogeheten ‘Spitzenkandidat’ op het congres van de Groenen in Lyon.

Eickhout werd eerder gekozen als lijsttrekker van GroenLinks-Pvda bij de verkiezingen in juni. De 47-jarige GroenLinkser zit sinds 2009 in het Europees Parlement en was in 2019 ook al eens een van de twee ‘Spitzenkandidaten’ voor de Europese Groenen. Die zijn het boegbeeld in de campagne en gelden als kandidaat van hun politieke familie voor het voorzitterschap van de Europese Commissie en andere belangrijke Europese topfuncties die na de verkiezingen moeten worden vervuld.

De Groenen maken zich op voor een moeilijke campagne, nu volgens opiniepeilers een ruk naar rechts ophanden lijkt. De Groenen zijn nu nog de vierde partij in het Europees Parlement, maar staan op flink verlies.

Eickhout houdt zich in het Europees Parlement vooral bezig met klimaat, milieu en economische zaken. Hoewel zijn Groenen-fractie geen deel uitmaakt van de officieuze coalitie van middenpartijen waarop veel Europees beleid steunt, geldt hij toch als een invloedrijk Europarlementariër.