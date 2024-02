Klimaatactivisten betreden A12 in Den Haag, weg geblokkeerd

Klimaatactivisten hebben zaterdagmiddag de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag betreden, ziet een verslaggeefster. Daarmee is de weg geblokkeerd voor verkeer in en uit de stad.

De activisten van Extinction Rebellion (XR) protesteren tegen overheidssteun voor de fossiele industrie. Een bezetting van de Utrechtsebaan in de hofstad door XR gebeurde al vele malen eerder.

Sommigen van de demonstranten staan op de rijbaan, anderen gaan erbij zitten. Ze juichen en spelen op trommels. Ook zwaaien ze met XR-vlaggen en er zijn spandoeken, waaronder een met de tekst: “Stop feeding the beast”.

Langs de weg is een steundemonstratie en daar wordt geroepen: “We zwaaien naar de helden op de weg”.