Nederlander opgepakt in België na wilde achtervolging

In de Belgische gemeente Kinrooi, niet ver over de grens bij Weert, is een Nederlander opgepakt die dronken achter het stuur zat. Het zou gaan om een 36-jarige militair. Er ging een wilde achtervolging aan vooraf.

De Nederlandse politie zette vrijdagavond omstreeks 23.15 uur de achtervolging in vanuit het Limburgse Thorn. De politie gaf de chauffeur een stopteken, maar dit negeerde hij. In de daaropvolgende vijftien minuten negeerde de bestuurder herhaaldelijk stoptekens, en nam grote risico’s door te spookrijden.

De achtervolging eindigde in Ophoven bij Kinrooi, waar de bestuurder te voet op de vlucht sloeg. De Nederlandse politie vond de verdachte uiteindelijk verstopt in de struiken. Bij zijn arrestatie verzette de verdachte zich, maar de Nederlandse politie wist hem onder controle te houden. De Belgische politie voerde de arrestatie uit. De bijrijder, een 34-jarige vrouw, werd ook opgepakt.

De verdachte zou in België wonen. De Koninklijke Marechaussee is op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse om de zaak verder te onderzoeken.