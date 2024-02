Politie bezig met verwijderen klimaatactivisten van A12

De politie is zaterdagmiddag bezig met het verwijderen van klimaatactivisten van de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. Kort daarvoor had de politie de demonstranten meerdere keren verzocht de plek te verlaten.

Op de Utrechtsebaan demonstreren vele honderden activisten van Extinction Rebellion (XR) tegen overheidssteun voor de fossiele industrie. Door hun actie kan er geen verkeer de stad in en uit op die plek.

Rond 13.45 uur, drie kwartier nadat de demonstranten de rijbaan op waren gegaan, greep de politie in. Een voor een worden demonstranten weggehaald. Sommigen lopen vrijwillig mee, anderen worden op een soort rijdende brancard gezet en zo naar een arrestantenbus vervoerd.

Van mensen in een steundemonstratie naast de A12 klinkt geklap en gejuich als mensen worden weggedragen. “Jetten, schande, bloed aan je handen”, klinkt het onder meer.

De klimaatdemonstranten willen dat demissionair klimaatminister Rob Jetten haast maakt met de afbouw van subsidies aan de fossiele industrie. De bewindsman zelf zegt dat het protest te vroeg komt. Hij wil volgende week voorstellen naar buiten brengen om fossiele subsidies en andere belastingvoordelen af te bouwen.

Rond 14.15 uur waren al vier bussen met aangehouden activisten weggereden van het terrein. Maar aangezien er vele honderden demonstranten aanwezig zijn, kan de operatie nog wel even duren.

Even leek het erop dat de politie van plan was om waterkanonnen in te zetten tegen de demonstranten. Maar daar is tot nu toe geen sprake van.