Een verwarde man is zaterdagavond aangehouden in een huis aan de Enzerink in Eindhoven nadat hij brand had gesticht en bedreigingen uitte richting de politie. Ook dreigde hij met het gebruiken van een vuurwapen, waarop de politie waarschuwingsschoten loste. Dat meldt de politie op X.

De politie heeft nog geen vuurwapen aangetroffen. De man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Niemand raakte bij het incident gewond. De Enzerink is afgezet.