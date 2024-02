RWS: A67 richting Eindhoven weer opengesteld

De A67 is vanuit Antwerpen richting Eindhoven weer opengesteld voor het verkeer, laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat weten. Naar verwachting kan het verkeer in tegenovergestelde richting over ongeveer een uur weer gebruikmaken van de weg. “Daar zijn nog herstelwerkzaamheden nodig die volgens mijn Belgische collega’s ongeveer drie kwartier tot een uur kunnen duren”, aldus de woordvoerster.

Eerder zaterdagmiddag had de ANWB laten weten dat de weg in beide richtingen waarschijnlijk nog tot zondagavond dicht zou blijven vanwege schade aan het wegdek die was veroorzaakt door actievoerende boeren bij de grensovergang bij het Brabantse Eersel. Maar die inschatting bleek te pessimistisch. “Weginspecteurs hebben geconstateerd dat de weg richting Eindhoven weer vrijgegeven kan worden”, aldus Rijkswaterstaat.

De actie op de A67 begon rond middernacht in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook de grensovergangen op de A4 bij Bergen op Zoom en de A16/E19 bij Hazeldonk werden door Nederlandse en Belgische boeren afgesloten. Zaterdagochtend zijn de actievoerders op de A67 vertrokken, maar de weg werd lange tijd niet vrijgegeven. De twee andere blokkades werden al eerder opgeheven. Die wegen zijn wel weer opengesteld voor het verkeer.