Twee Amsterdammers aangehouden na reeks explosies in Alkmaar

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee Amsterdammers van 18 en 66 jaar aangehouden voor een poging tot brandstichting in Alkmaar. Dat gebeurde in de Lekstraat, een van de straten in een veiligheidsrisicogebied vanwege een reeks explosies de afgelopen tijd.

Rond 01.00 uur zag de politie een verdachte situatie in de Lekstraat, waar eerder een explosie is geweest. Een automobilist zette een man af, die zich verdacht gedroeg. Toen hij de agenten zag, gooide hij iets weg in de struiken. Het bleek om een explosief te gaan. De 18-jarige man werd aangehouden. Ook de 66-jarige automobilist is opgepakt.

De burgemeester van de Noord-Hollandse plaats, Anja Schouten, had deze week vier straten aangewezen als veiligheidsrisicogebied: de Mesdaglaan, Olieslagerstraat, Ruusbroechof en de Lekstraat. In het gebied kunnen mensen preventief worden gefouilleerd. Ook is een woning aan de Ruusbroechof gesloten en cameratoezicht ingesteld. Afgelopen maandag waren er drie explosies in Alkmaar. Ook waren er eerder in januari drie ontploffingen in de Olieslagerstraat in een week tijd.