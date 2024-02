Twee minderjarigen aangehouden om vuurwerkbom in Den Haag

In Den Haag zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee minderjarigen aangehouden wegens een vuurwerkbom. Die werd aangetroffen bij een winkel aan de Hogewal in het centrum van de stad.

Het explosief werd opgemerkt door een “oplettende getuige”, aldus de politie. Daarna werd de omgeving afgezet en gingen experts ter plaatse. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) namen de vuurwerkbom mee en brachten die elders tot ontploffing.

De verdachten, een jongen van 14 uit Zoetermeer en een jongen van 13 met onbekende woonplaats, konden in de omgeving worden aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor en de politie onderzoekt hun betrokkenheid.

Begin januari was er ook al een explosie aan de Hogewal. Dat leidde tot schade aan drie winkels.