Twee Nederlandse journalisten van de NOS opgepakt in Moskou

Twee Nederlandse journalisten zijn zaterdagochtend opgepakt in Moskou. Het gaat om een journalist en een cameraman van een NOS-ploeg, meldt de NOS. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. In totaal zouden ruim twintig journalisten zijn aangehouden, onder wie een aantal buitenlandse verslaggevers van onder meer het Franse persbureau AFP en iemand van het Duitse blad Der Spiegel.

Volgens de NOS deden de journalisten verslag van een demonstratie op het Rode Plein in de Russische hoofdstad. Die werd gehouden door vrouwen van militairen. Ze willen dat hun mannen terugkeren van het front in Oekraïne. De NOS meldt dat verslaggevers en cameramensen in arrestatiebusjes zijn weggevoerd en hun papieren moesten laten zien op een politiebureau. De meeste van hen zouden inmiddels weer zijn vrijgelaten.