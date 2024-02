Verdachte aangehouden om dodelijke aanrijding in Etten-Leur

In verband met een dodelijke aanrijding in het Etten-Leur (Noord-Brabant) is vrijdag een verdachte aangehouden, meldt de politie zaterdag. Donderdag kwam bij de aanrijding een 92-jarige vrouw om het leven.

Zij werd aangereden op de Anna van Berchemlaan. Ze zou bij het oversteken met haar rollator ten val zijn gekomen waarna een bestelbus haar aanreed. De chauffeur reed daarna door.

De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar ze later overleed. Het onderzoek naar het incident gaat door en de politie is op zoek naar getuigen en videobeelden.