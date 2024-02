Bestuurder (23) fatale aanrijding Epe aangehouden

De politie heeft een 23-jarige man uit Epe aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een fatale aanrijding in die plaats waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een 14-jarig meisje om het leven kwam. De politie meldt dat de auto van de man is aangetroffen en in beslag is genomen.

Het meisje werd op de Heerderweg in de Gelderse plaats aangereden door de auto terwijl ze daar fietste samen met een jongen. Na het ongeluk was de bestuurder doorgereden. De auto zou volgens getuigen uit de richting van Heerde zijn gekomen en in de richting van Epe zijn gereden.