Derde slachtoffer explosie Rotterdam inderdaad 33-jarige man

Het lichaam dat vrijdag onder het puin vandaan werd gehaald bij het door een explosie getroffen gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, is inderdaad van de 33-jarige man die nog werd vermist. Dat meldt de politie zondag.

Na de explosie en de felle brand die daarop volgde afgelopen maandag, waren in totaal drie mensen vermist. Woensdag werd een eerste stoffelijk overschot van een 43-jarige man gevonden, donderdagavond werd een tweede lichaam van een 22-jarige man onder het puin vandaan gehaald. Het derde slachtoffer werd vrijdag om 05.30 uur gevonden. De politie zei vrijdagmiddag al dat alles erop wees dat het om de 33-jarige man ging, maar de officiële identificatie liet even op zich wachten.

De explosie is mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een drugslab, meldde de politie zaterdag. Een 34-jarige Rotterdammer is aangehouden voor betrokkenheid bij het vervaardigen van verdovende middelen. Zijn exacte rol wordt nog onderzocht. De man wordt dinsdag voorgeleid voor de rechter-commissaris, die bepaalt of de verdachte langer vast blijft zitten.