Korpschef Van Essen: snelwegprotest maatschappelijk ontwrichtend

Protesten op snelwegen, zoals die van honderden klimaatactievoerders die de A12 blokkeren, lijken onschuldig maar zijn maatschappelijk ontwrichtend. Dat zei afzwaaiend korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen zondag in Buitenhof. “Omdat je echt blokkeert en het vrije verkeer in de weg zit. En het vraagt heel veel politiecapaciteit, waardoor we niet in de wijk aanwezig zijn, ander werk niet doen en daar betalen we uiteindelijk toch de prijs voor.”

Door aanwezig te moeten zijn bij protesten op snelwegen hebben agenten geen tijd meer voor ander politiewerk, zoals preventie, zegt Van Essen. “Daar heb je een politie voor nodig die in die wijk aanwezig is, die signalen oppakt, een oog- en oorfunctie vervult. Dat staat onder druk.”

Volgens de korpschef waren er bij de demonstratie van Extinction Rebellion zaterdag, waar ongeveer duizend actievoerder zijn aangehouden, ruim driehonderd politieagenten nodig. “Dat is de omvang van twee wijkteams, die had ik het liefst ergens anders ingezet”, aldus Van Essen. Hoeveel agenten er nodig waren voor de protesten van boeren op verschillende snelwegen door heel Nederland de afgelopen dagen, wist de korpschef niet precies, maar het ging “ongetwijfeld om tientallen agenten”, zo zei hij.

Na meer dan tien jaar bij de korpsleiding en vier jaar als hoogste baas van de politie stopt Van Essen op 1 maart als korpschef. Janny Knol neemt het dan van hem over. Zij moet de nodige veranderingen binnen de politieorganisatie doorvoeren de komende jaren.

Volgens Van Essen wordt er momenteel namelijk veel van de politie gevraagd en moet er geïnvesteerd worden in meer capaciteit en digitalisering. “Zodat we effectiever worden en de veiligheid in de samenleving kunnen vergroten, en dat er een politie is die het vertrouwen van de samenleving blijft houden”, zo zei hij bij Buitenhof.