Laatste aangehouden klimaatactivist Utrechtsebaan weer vrij

Alle ongeveer duizend klimaatactivisten die zaterdag in Den Haag zijn opgepakt, zijn weer vrij. Nagenoeg iedereen werd direct weer heengezonden. Negen mensen moesten langer blijven, onder meer om vernielingen of het meenemen van vuurwerk. Een van de mensen die opgepakt was voor vernieling, wilde zich niet identificeren en moest daarom de nacht in de politiecel doorbrengen. Deze persoon is zondagmiddag vrijgelaten, meldt de politie.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden zaterdagmiddag de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag. Zij deden dat als protest tegen de overheidssteun voor de fossiele industrie. Door de blokkade kon het verkeer urenlang niet via de Utrechtsebaan de stad in of uit.