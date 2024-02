Metropole Orkest kanshebber bij uitreiking Grammy Awards

De muziekwereld maakt zich op voor de uitreiking van de Grammy Awards. De belangrijkste muziekprijzen ter wereld worden zondag voor de 66e keer uitgereikt in Los Angeles. Met één nominatie voor het Metropole Orkest kan de ceremonie een Nederlands tintje krijgen.

Het Nederlandse orkest maakt kans in de categorie Best Large Jazz Ensemble Album met het album Olympians, dat werd gemaakt met Vince Mendoza. Het muziekgezelschap, dat al vier Grammy’s heeft, staat als uitvoerende artiest nog een keer op de nominatielijst in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals. De nominatie is voor arrangeurs John Beasley en Maria Mendes voor het nummer Com Que Voz.

De grootste kanshebber op een Grammy is dit jaar zangeres SZA met negen nominaties. Ook andere vrouwen doen het goed met zeven nominaties voor onder anderen Phoebe Bridgers en Victoria Monét en zes voor Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo en Taylor Swift.

Tijdens de uitreiking zijn er optredens van onder anderen Dua Lipa, Billy Joel, Travis Scott en U2. Trevor Noah praat de ceremonie voor het vierde jaar op rij aan elkaar.