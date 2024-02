Nederlands-Belgische animatiefilm Knor valt in prijzen bij Ensors

Animatiefilm Knor is in de prijzen gevallen bij de Ensors. De prestigieuze Belgische film- en televisieprijzen zijn zaterdag uitgereikt in het Kursaal in Oostende. De film van de Nederlandse regisseur Mascha Halberstad, met een cast die bestaat uit onder anderen Jelka Van Houten, Henry Van Loon en Loes Luca, won in de categorie Beste Animatie.

Knor is een Nederlands-Belgische coproductie. De film gaat over Babs, die voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor krijgt. Babs mag het dier alleen houden als Knor een puppycursus volgt, maar haar opa heeft een eigen verborgen agenda.

De genomineerde Nederlands-Belgische series Knokke Off en Ferry: De Serie grepen in Oostende naast de prijzen.