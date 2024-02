Rijkswaterstaat: boerenactie bij Winschoten is voorbij

De boerenactie die in Winschoten begon en richting de Duitse grens trok is voorbij, meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat zondagavond. Volgens een woordvoerster van de McDonald’s gingen rond 15.30 uur zo’n vijftig boeren met voertuigen en zeven tractors de weg op vanaf een filiaal van de fastfoodketen in Winschoten. Om te voorkomen dat de boeren richting de Duitse grens zouden gaan, werden de opritten bij Scheemda op de A7 afgesloten. Die zijn nu weer open, aldus Rijkswaterstaat.

Volgens de ANWB wilden de actievoerders, onder wie zowel Nederlandse als Duitse boeren, de Duitse grens blokkeren. De politie controleerde voertuigen bij de Duitse grens, en deelde ook boetes uit. Een politiewoordvoerster kan niet zeggen om hoeveel boetes het gaat en waarom ze zijn opgelegd.

De actie werd niet georganiseerd door Farmers Defence Force, wel waren er leden van de boerenorganisatie bij de demonstratie. De afgelopen dagen waren er meer boerenacties die veel verkeershinder veroorzaakten.