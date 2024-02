Timmermans haalt uit: PVV niet de hoeder van de vrijheid

De PVV van Geert Wilders is niet de hoeder van de vrijheid. Dat zegt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zondag op een ledenbijeenkomst in Eindhoven. Zijn eigen achterban moet “als hoeders van het begrip vrijheid als vrijheid voor iedereen” duidelijk maken dat de PVV “niet de weg voor dit land” is.

Timmermans haalde op de bijeenkomst, om nieuwe leden van de partijen te verwelkomen, uit naar de vier partijen aan de formatietafel, maar de PVV in het bijzonder. “En natuurlijk, onze tegenstanders zijn slippy, zijn handig. Ze weten de woorden zo te gebruiken dat ze altijd ontkennen dat ze zeggen wat ze zeggen”, aldus de linkse partijleider. “Maar sta even stil bij wat het betekent als iemand zegt, ik zet Nederlanders op één. Wat is de impliciete boodschap? De impliciete boodschap is: ik maak onderscheid.”

Volgens de sociaaldemocraat is het grote gevaar dat progressieve mensen zich onverschillig tonen tegenover de opkomst van radicaal-rechts. Hij denkt dat Wilders de vrijheid van pers zal beperken, “omdat hij onderdeel uitmaakt van de ideologische stroming die ook controle wil over de waarheid”.

Tegenover zijn eigen achterban grapte Timmermans over het onderlinge gekissebis tussen de formerende partijleiders op sociale media. “Ik vraag me ook af hoe ze dat doen met z’n vieren”, aldus de politicus.

Mochten de PVV, VVD, NSC en BBB toch tot een coalitie komen, dan zou dat “wel een breuk zijn met hoe dit land traditioneel aan regeringen komt”, aldus Timmermans. Regeringscoalities leunden de afgelopen decennia steevast op het politieke midden, stelt hij. Dat verandert als deze partijen “erin slagen”.

“En dan is het de vraag of ze zich allemaal neer laten trekken in die ene richting”, hield Timmermans de leden voor. “Of dat er ook een vermogen is om die maatschappelijke verbanden weer te activeren en iedereen erbij te betrekken. We zullen het zien.”