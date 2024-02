Verdachten vuurwerkbom Den Haag zijn 15-jarige en twee 11-jarigen

De minderjarigen die zaterdag werden aangehouden om een vuurwerkbom in Den Haag, zijn een 15-jarige en twee 11-jarigen uit Den Haag. Dat meldt de politie zondag.

Het explosief werd omstreeks 17.00 uur tot ontploffing gebracht in een portiek aan de Oudemansstraat in het Laakkwartier. Bij het incident raakte niemand gewond, maar er ontstond wel veel schade in de portiek.

De drie verdachten werden in de omgeving van het incident aangehouden. De twee jongsten zijn in bijzijn van hun ouders verhoord door de politie en mochten daarna naar huis. De 15-jarige zit nog vast. De recherche doet onderzoek.